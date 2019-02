Der Nahverkehrs-Verband setzt auf die Diesel-Technologie. Bis deutsche Hersteller technisch ausgereifte und finanzierbare E-Busse in Großserie produzieren, wird es noch eine Weile dauern.

Die Politik will die Umstellung von Diesel- auf Elektro-Busse forcieren - im Dezember erst hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Aufstockung des "Sofortprogramms für saubere Luft" von eine Milliarde auf 1,5 Milliarden Euro angekündigt. Mit dem Geld will der Bund die Kommunen bei der Reduzierung von Schadstoffen unterstützen. Jetzt hat der Präsident des "Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen" (VDV), Ingo Wortmann, zu der Angelegenheit Stellung bezogen. In einem Interview mit dem Handelsblatt nennt Worthmann die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...