Die Aixtron-Aktie hat sich in der letzten Woche weiter nach oben vorgearbeitet. Dieser Trend dürfte auch in der kommenden Woche anhalten. Bleiben die Bullenim Vorfeld er Zahlen am 26. Februar am Drücker, dann könnte schon bald der nächste charttechnische Widerstand im Bereich von 10,50 Euro fallen. DER AKTIONÄR sieht den Spezialanlagenbauer klar auf Kurs.

Den vollständigen Artikel lesen ...