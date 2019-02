hinter dem DAX steht die beste Börsenwoche des Jahres. Um 3,6 Prozent stieg der Index infolge positiver Nachrichten, wobei der Löwenanteil des Anstiegs auf den Freitag mit einem Plus von 1,9 Prozent entfiel. Denn zuvor hatte es danach ausgesehen, dass der Index sogar unter die Marke von 11000 Punkten fallen könnte, nachdem der Donnerstag tief in den roten Zahlen geschlossen hatte. Schützenhilfe erhielt der DAX vor dem Wochenende von der Wall Street. Die wieder gestiegene Hoffnung auf eine Lösung im Handelsstreit zwischen den USA und China beflügelte die US-Börsen, nachdem US-Präsident Donald Trump äußerte, dass er die Gespräche mit der Gegenseite auf einem guten Weg sehe, und deshalb eine Verlängerung des Stillhaltens in Aussicht stellte.

Dass China sich entsprechend äußerte, verlieh den Aussagen Trumps Glaubwürdigkeit. In der nächsten Woche wollen sich die Delegationen aus beiden Ländern noch einmal treffen, dann finden die verlängerten Gespräche in Washington statt. Bis Anfang März streben sie eine Einigung in dem seit Monaten schwelenden und den Aktienmarkt belastenden Streit an. Dass Trump den Nationalen Notstand ausrief, beeindruckte die Anleger auf beiden Seiten des Atlantiks dagegen nicht. Mit diesem Dekret versucht er, das Parlament umgehen, um doch noch die nötigen Mittel für seine umstrittene Mauer an der Grenze zu Mexiko zu erhalten. Auch hier geht es für ihn um Glaubwürdigkeit, denn diese Grenzbefestigung hatte er als Wahlversprechen groß angekündigt.

Schließlich sorgte die EZB-Aussage, dass neue Langfristkredite für Banken möglich seien, die den angeschlagenen Instituten in Südeuropa helfen sollen. Denn die wirtschaftliche Abkühlung in der Eurozone sei stärker als erwartet ausgefallen. Während der Euro über 1,13 US-Dollar stieg und Bankaktien, darunter Deutsche Bank und Commerzbank, mit der Aussicht auf neue Gelder der Notenbank zulegten, zogen die Automobilwerte ihren Nutzen aus den Nachrichten vom Handelsstreit. Jedoch fiel das Plus nicht so euphorisch aus, denn das US-Handelsministerium bewertete Autoimporte als Bedrohung für die nationale Sicherheit, und das könnte Trump nun als Grundlage für die Einführung von ...

