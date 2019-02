Die geplante Legalisierung von Elektro-Kleinstfahrzeugen in Deutschland kommt offenbar voran: Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer habe nun eine Freigabe für kleine Roller und Skateboards mit Elektromotoren autorisiert, die "im Frühjahr" an den Bundesrat weitergeleitet werden soll. Das berichten der "Spiegel" und "Zeit Online". Zuletzt war im Januar publik geworden, dass Scheuer per Ausnahmeverordnung ...

