Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



"Late Night Berlin" meldet sich am Montag (18. Februar) aus der Winterpause zurück und sendet ab sofort direkt aus der Hauptstadt. In "Late Night Berlin" spricht Klaas Heufer-Umlauf immer montags auf ProSieben über die Themen, die Deutschland, die Welt und ihn bewegen - von Popkultur über Politik bis hin zu Musik, Sport, Gesellschaft und Medien. Klaas Heufer-Umlauf: "Noch mehr freue ich mich eigentlich nur auf die jährliche Rückkehr der Piemont-Kirsche."



Auftakt mit Weitblick: Bereits am Montag zeigt Klaas Heufer-Umlauf in seinem "Future Magazin", wie sich die Welt um uns herum im Jahr 2019 verändern wird. Auch im neuen Jahr ist "Late Night Berlin" die erste Adresse für nationale und internationale Gäste sowie Musik-Acts. Am Montag begrüßt Klaas Heufer-Umlauf Fettes Brot im Studio.



Produziert wird "Late Night Berlin" von der BLACK FLAMINGO GmbH im Auftrag von ProSieben.



"Late Night Berlin" - ab 18. Februar immer montags, um 23:00 Uhr, auf ProSieben



Hashtag zur Show: LateNightBerlin



Bei Fragen:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Kevin Körber Tel. +49 [89] 9507-1187 Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion Susi Lindlbauer Tel. +49 [30] 3198-80822 Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.com



OTS: ProSieben newsroom: http://www.presseportal.de/nr/25171 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_25171.rss2