FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter deutlich aufwärts geht es mit der Kurs der SPD in der Wählergunst. Der Aufstieg der zuletzt deutlich bei den Umfragen eingebrochenen Partei in der Wählergunst setzt sich damit nach ihrem Vorstoß zur Grundrente und einer Reform des Sozialstaats weiter fort. Erstmals seit Mitte Oktober liegen die Sozialdemokraten wieder vor den Grünen, wie der Sonntagstrend zeigt, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für die "Bild am Sonntag" erhebt. Danach steigt die SPD zwei Prozentpunkte auf 19 Prozent.

Die Grünen verlieren gleichzeitig zwei Punkte und landen bei 15 Prozent. Einen Prozentpunkt verliert die FDP und rutscht auf 8 Prozent ab. Die Linke dagegen gewinnt einen Prozentpunkt und erreicht mit 10 Prozent wieder ein zweistelliges Ergebnis. Die Unionsparteien sind mit unverändert 30 Prozent weiterhin stärkste Kraft. Die AfD verbleibt mit 13 Prozent auf dem vierten Rang. Die Sonstigen kommen unverändert auf 5 Prozent. Befragt wurden 1.891 Personen im Zeitraum vom 7. bis zum 13. Februar. Die Frage war: "Welche Partei würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären?".

February 17, 2019

