Der kommunale Energieversorger NEW kündigt unter dem Label Wheesy den ersten stationsgebundenen Sharing-Dienst für Elektrofahrzeuge am Niederrhein an. Wheesy setzt sich aus den Begriffen "Wheel" (Reifen) und "Easy" (einfach) zusammen. Angeboten werden neben E-Autos auch E-Roller. Den ersten sogenannte Mobilitäts-Hub von Wheesy hat NEW jetzt am Hauptbahnhof Mönchengladbach in Betrieb genommen. Dort ...

Den vollständigen Artikel lesen ...