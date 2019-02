Die Aussichten auf eine Einigung im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit haben auch im Hebel-Depot des AKTIONÄR positive Auswirkungen. Seit Neuauflegung zu Beginn des Jahres ist das Plus auf über sieben Prozent angewachsen. Vor allem die Werte aus dem TecDAX, Aixtron und S&T, sorgen für Furore. Was sich sonst getan hat, erfahren Sie in der aktuellen Sendung "Hebel-Depot" bei DER AKTIONÄR TV.

