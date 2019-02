Die Aktie von Steinhoff konnte am Freitag mal wieder einen schönen Aufschlag erzielen. Dies zeigt nach Ansicht von Analysten, in welch guter Verfassung der an sich krisengebeutelte Wert noch immer ist. Denn die Aktie könnte bei weiterhin guten Tagen an der Börse bis zur Präsentation der Zahlen in den kommenden Wochen zu den Gewinnern zählen. Es scheint nicht zu einem befürchteten Ausverkauf zu kommen, so lautet die Meinung von Chartspezialisten nach den erzielten + 4 % Gewinn. Die Situation könnte ... (Frank Holbaum)

