STUTTGART(Dow Jones)--Der Stuttgarter Sportwagenbauer Porsche hat der Einschätzung widersprochen, dass europäische Autos eine Gefahr für die nationale Sicherheit der USA darstellen: "Die USA, speziell Kalifornien, sind die zweite Heimat von Porsche", sagte Porsche-Finanzchef Lutz Meschke den "Stuttgarter Nachrichten" und der "Stuttgarter Zeitung" (Montagsausgabe).

"Ich denke es ist klar, dass wir keine Gefahr für die nationale Sicherheit der USA darstellen." Meschke betonte, dass es keine Alternative zum freien Welthandel gibt. "Wir bei Porsche erzielen rund 25 Prozent unseres Absatzes in den USA." Für die Kunden sei das Prädikat "designed, engineered und manufactured in Germany" sehr wichtig - insbesondere bei den zweitürigen Sportwagen. Porsche sei in den USA auf Wachstumskurs und "diesen zu halten, ist auch in Zukunft unser Ziel".

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mod

(END) Dow Jones Newswires

February 17, 2019 08:45 ET (13:45 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.