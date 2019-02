Berlin (ots) - Richard Grenell (52), US-Botschafter in Berlin, soll nach Informationen des "Tagesspiegel" (Montagausgabe) neuer Missionschef der USA bei den UN in New York werden. Dort war Grenell sechs Jahre Botschaftssprecher, länger als jeder andere vor ihm. Als Grenells Nachfolger in Berlin ist David Knower im Gespräch. Das wurde am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz bekannt.



