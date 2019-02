Audi Sport Abt Schaeffler feierte am Samstag seinen ersten Formel-E-Sieg in dieser Saison. Der Brasilianer Lucas Di Grassi triumphierte beim Mexico City E-Prix durch ein Überholmanöver 5 Meter vor Ziel in einer sagenhaften Art und Weise, wie es nur beim vollelektrischen Motorsport möglich ist. Dem Führenden Pascal Wehrlein ging wenige Meter vor der Ziellinie der Saft aus, weil sein Akku komplett leer ...

