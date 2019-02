Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China haben den DAX am Freitag beflügelt. Der deutsche Leitindex kletterte um 1,89 Prozent auf einen Stand von 11.299,80 Punkten in die Höhe. Auf Wochensicht ergibt sich ein Gewinn von 3,60 Prozent. Der DAX mit Blick zum Jahreshoch erzielte so das größte Wochenplus seit März 2018 . ...

