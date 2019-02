Düsseldorf (ots) - Bibiana Steinhaus leitet seit zwei Jahren Partien in der höchsten deutschen Spielklasse - so auch die Partie Augsburg gegen den FC Bayern. Sie ist eine anerkannte Schiedsrichterin. Für die Regelwächter im iranischen Staatsfernsehen ist sie eine Bedrohung. Die Begegnung wurde aus dem Programm genommen. Frauen dürfen im Iran selbst verschleiert nicht ins Stadion.



In mehr als 200 Ländern werden Bewegtbilder der Bundesliga gezeigt. Nicht überall gelten die demokratischen Spielregeln wie hierzulande. Im Iran gibt es keine Gleichheit zwischen Mann und Frau. Deutscher Fußball mit einer Schiedsrichterin steht auf dem Index. Ein Skandal, sicher. Wenn er etwas Gutes hat: Die Öffentlichkeit nimmt so Notiz von den Zuständen.



Katar, ein ähnlich totalitäres System, ist 2020 Ausrichter der WM. Da wäre es ein gutes Zeichen des Weltverbands Fifa, wenn man Steinhaus und viele andere Frauen zum Turnier schickt. Um zu zeigen, nach wessen Spielregeln gespielt wird. Doch dazu müsste man nicht nur auf Gewinne schauen, sondern Werte wirklich verteidigen.



