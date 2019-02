Freiburg (ots) - Woche für Woche taucht das Thema Videobewies wieder aus den Tiefen dieses ominösen Kölner Kellers auf. Fast scheint es, als hätten die Videoassistenten ein schlechtes Gewissen, wenn sie mal nur dasitzen, zuschauen und ihre Kollegen auf dem Platz machen lassen. Christian Streich, der Freiburger Trainer, hat sicher Recht, wenn er vermutet: "Es kann sein, dass es am Ende einer Saison tatsächlich mehr Gerechtigkeit gibt." Streich sagt aber auch: "Es ist ein anderes Spiel geworden." Der Fan wisse inzwischen nicht mehr, ob er bei einem Tor jubeln oder erstmal abwarten solle. "Es ist okay, wenn man das so will", findet der SC-Coach: "Aber ich will es lieber so, wie es vorher war." Eine Meinung, mit der er gewiss nicht alleine dasteht. http://mehr.bz/bof8435



