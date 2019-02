"Rhein-Neckar-Zeitung' zu Merkel/Wahlkampf:

"Merkel hat mit ihrer Flüchtlingspolitik einen Teil der Gesellschaft gegen sich aufgebracht. Konservative CDU-Kreise hadern zudem mit dem Modernisierungskurs, den sie als Parteichefin in 18 Jahren durchsetzte. Die breite Mehrheit jedoch blickt, auch in Ostdeutschland, durchaus wohlwollend auf die Kanzlerin. Und die könnte als Wahlkämpferin durchaus noch für einige Überraschungen gut sein - um die Last des CDU-Vorsitzes befreit und wohlwissend, dass ihre Zeit im Kanzleramt sowieso endet. Für ihre letzten Auftritte, international wie auf Parteiparkett, gab es jedenfalls regelmäßig Lob."/yyzz/DP/he

