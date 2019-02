Der Hamburger Hafen informiert am Montag (10.00 Uhr) über den Seegüterumschlag im Jahr 2018 und die aktuellen Herausforderungen für die Hafenwirtschaft. Der Containerumschlag in Deutschlands größtem Universalhafen stagniert bereits seit mehreren Jahren bei rund neun Millionen Standardcontainern (TEU). Ein Grund dafür sind immer größere Containerschiffe, die den Hamburger Hafen nur schlecht erreichen können. Die Hafenwirtschaft setzt große Hoffnungen auf die Verbreiterung und Vertiefung der Fahrrinne. Die Bauarbeiten zur Elbvertiefung haben gerade begonnen, doch wird das Projekt erst in zwei Jahren abgeschlossen.

Für 2018 wird der Hafen abermals einen weitgehend stagnierenden Containerumschlag melden und damit weiter hinter die Konkurrenzhäfen Rotterdam und Antwerpen zurückfallen. Das hat sich bereits bei den Neun-Monats-Zahlen angedeutet. Daher wird vor allem interessieren, wie die Vorstände der Marketing-Organisation des Hafens und Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) die Aussichten für das laufende Jahr beurteilen./egi/DP/he

ISIN DE000A0S8488 DE000HLAG475

AXC0012 2019-02-18/05:50