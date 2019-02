Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DAIMLER - Daimler-Chef Dieter Zetsche und BMW-CEO Harald Krüger reisen am Freitag persönlich nach Berlin, um ihre Allianz vorzustellen. Verkündet wird die Gründung eines deutschen Mobilitätskonzerns, der vom Taxidienst über das Carsharing bis zur Parkplatzvermittlung alles aus einer Hand anbietet. Der Anspruch ist klar: Als Pioniere des Automobilbaus wolle man "nicht anderen das Feld überlassen, wenn es um die urbane Mobilität der Zukunft geht", sagte Daimler-Chef Zetsche im Vorfeld. Nicht nur die beiden Premium-Autobauer wollen in den lukrativen Markt der neuen Mobilitätskonzepte einsteigen. Volkswagen drängt bereits mit seinem Shuttle-Service Moia auf den Markt, ebenso der Mietwagenanbieter Sixt. (Handelsblatt S. 10)

DEUTSCHE POST - Bei der Deutschen Post stehen die Zeichen auf Konfrontation mit den Gewerkschaften und einem Großteil der Mitarbeiter. Der Postkonzern will zum 1. April den Paketversand der Billigtochter Delivery mit der Arbeit der Post AG zu einem Betrieb zusammenlegen. (Welt S. 9)

HUAWEI - Außen- und Digitalpolitiker von Union und SPD fordern Maßnahmen, um chinesische Netzwerkausrüster wie Huawei in Deutschland de facto vom Aufbau des neuen Mobilfunkstandards 5G auszuschließen. Am Wochenende hatte zudem US-Vizepräsident Mike Pence die Warnung der USA vor Huawei bekräftigt. Chinesische Gesetze würden Unternehmen der Volksrepublik zur Zusammenarbeit mit der Regierung in Peking zwingen. "Produkte von Unternehmen, die verpflichtet sind, Daten an Geheimdienste weiterzugeben, dürfen nicht Teil unserer kritischen Infrastruktur werden", sagte Nils Schmid, außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Auch Norbert Röttgen (CDU), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, sprach sich dafür aus, Huawei den Zugang zum deutschen Netz zu verweigern. (Handelsblatt S. 12)

AMAZON - Der Onlinehändler Amazon schafft es, 2018 eine negative Einkommensteuer für sich zu berechnen - obwohl er einen Gewinn von 11 Milliarden Dollar erzielt hat. (Handelsblatt S. 23)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/pi/jhe

(END) Dow Jones Newswires

February 18, 2019 00:18 ET (05:18 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.