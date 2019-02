The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.02.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.02.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DG4UD60 DZ BANK IS.C138 18/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK9FT27 DEKABANK DGZ IHS.S.6430 BD00 BON EUR N

CA XFRA AU3CB0212652 INCITEC PIVOT 2019 BD01 BON AUD N

CA XFRA CA564835AG18 MANUFAC.LIFE INS.2024 FLR BD01 BON CAD N

CA XFRA DE000DG4UDR6 DZ BANK IS.A844 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5K07 LB.HESS.THR.CARRARA02Q/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH36J2 HSH NORDBANK MZC 2 13/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA US718172BW83 PHILIP MORRIS INTL 17/19 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1568004060 ERSTE ABW. MTN.17/19 DL BD02 BON USD N