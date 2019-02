FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.02.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 18.02.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH4W48 HSH NORDBANK KK2 15/21 0.000 %

XFRA DE000HLB5LT1 LB.HESS.-THR.ZI.DI.02B/18 0.001 %

OY3 XFRA NO0010657448 OCEAN YIELD ASA NK 10 0.169 EUR

U2IT XFRA DE0009781997 TBF GLOBAL INCOME I 0.720 EUR

THL XFRA AU000000TAH8 TABCORP HLDGS LTD 0.069 EUR

L8L XFRA MX01LA040003 GRUPO LALA CL.B MN -,142 0.007 EUR

B4B XFRA DE000BFB0019 METRO AG ST O.N. 0.700 EUR

B4B3 XFRA DE000BFB0027 METRO AG VZO O.N. 0.700 EUR

XFRA DE000HSH5ZR2 HSH NORDBANK MZC 11 16/20 0.000 %