FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.02.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 19.02.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 18.02.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 19.02.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

MPN XFRA US56585A1025 MARATHON PETROLEUM DL-,01 0.470 EUR

XFRA DE000HSH5YX3 HSH NORDBANK DLMC 1 16/21 0.000 %

XFRA DE000HSH4055 HSH NORDBANK MZC 16 15/20 0.000 %

XFRA DE000BLB2N75 BAY.LDSBK.IS. 14/20 SX5E 0.003 %

TKH XFRA US8873891043 TIMKEN CO. 0.248 EUR

DYH XFRA US87612E1064 TARGET CORP. DL-,0833 0.568 EUR

PLL XFRA US7443201022 PRUDENTIAL FINL DL-,01 0.887 EUR

PI7 XFRA US74164M1080 PRIMERICA INC. DL-,01 0.302 EUR

PTM XFRA US7274931085 PLANTRONICS INC. DL-,01 0.133 EUR

USS XFRA US5658491064 MARATHON OIL DL 1 0.044 EUR

LTP XFRA US5021751020 LTC PTIES INC. DL-,01 0.168 EUR

H6P XFRA US4040301081 H+E EQUIPMENT SERV.DL-,01 0.244 EUR

PEO XFRA US30161N1019 EXELON CORP. 0.321 EUR

CLE XFRA US1423391002 CARLISLE COS. INC. DL 1 0.355 EUR

BE7 XFRA US0814371052 BEMIS COMPANY INC. 0.284 EUR

AFL XFRA US0010551028 AFLAC INC. DL -,10 0.239 EUR

H09 XFRA SG2D00968206 HUTCHISON PORT HLDGS UTS 0.010 EUR

DNQ XFRA NO0010096985 EQUINOR ASA NK 2,50 0.204 EUR

F8B XFRA US6952631033 PACWEST BANCORP. DL-,01 0.532 EUR

PW2 XFRA US7391281067 POWELL IND. INC. DL -,01 0.231 EUR

SHY1 XFRA US79971C2017 SANCHEZ MIDSTREAM PAR.UTS 0.133 EUR

PBE XFRA US7045511000 PEABODY ENERGY DL-,01 0.115 EUR

1G3 XFRA US3765461070 GLADSTONE INV.CORP.DL-001 0.060 EUR

1IP XFRA AU000000IPH9 IPH LTD 0.076 EUR

1G7 XFRA US3765351008 GLADSTONE CAPITAL CORP. 0.062 EUR

NNA XFRA AU000000MFG4 MAGELLAN FINL GRP

XFRA DE000HLB1ZU8 LB.HESS.-THR.ZI.DI.02A/15 0.001 %

GLE XFRA US3765361080 GLADSTONE COMM. DL-,01 0.111 EUR

2FY XFRA US78413T1034 SB ONE BANCORP 0.067 EUR