FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.02.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 18.02.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA CA6708961090 OK2 MINERALS LIMITED

XFRA US58464J1051 MEDICAL TRANS.BILL.DL-001