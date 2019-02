Die Finanzaufsicht BaFin hat nach den jüngsten Kursturbulenzen bei Wirecard ein Verbot von neuen Leerverkäufen in Aktien des Zahlungsabwicklers ausgerufen. Ab sofort ist es untersagt, neue Netto-Leerverkaufspositionen in Aktien von Wirecard einzugehen oder bestehende Netto-Leerverkaufspositionen zu erhöhen, wie die Behörde am Montag mitteilte.

