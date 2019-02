In dieser Woche ist die Deutsche Telekom an der Reihe. Am Donnerstag legt der Bonner Konzern seine Zahlen zum vierten Quartal vor. Konsenserwartungen gehen davon aus, dass der Konzern weiterhin gewachsen ist, und das nicht zuletzt wegen T-Mobile US als Treiber. Gerade hier erhoffen sich die Aktionäre neue Informationen zur angestrebten Fusion mit Sprint. Auch die im Frühjahr anstehende Auktion der 5G-Mobilfunklizenzen bewegt die Branche und sorgt bislang dafür, dass sich die T-Aktie unterdurchschnittlich entwickelte.

Aus technischer Sicht testet die Deutsche Telekom momentan die Unterseite ihres kurzfristigen, seit Anfang April letzten Jahres laufenden Aufwärtstrends, der aktuell zwischen 14 und 15,80 Euro beschrieben werden kann. In der Region um 14 Euro befinden sich auch die beiden letzten Tiefs der Aktie, die nun als Unterstützung dienen sollten. Nach oben könnte ein Anstieg über 14,30 Euro erste Dynamik mit sich bringen, ...

