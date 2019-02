Das Wertpapier von BASF schwankt seit grob Anfang 2013 in einer Spanne zwischen 56,01 und grob 98,80 Euro seitwärts. In den Jahren 2016/2017 wurde der letzte große Aufwärtstrend ausgeführt, im letzten Jahr wurden sämtliche Gewinne wieder mit einem Rückfall auf 57,35 Euro aufgezehrt. Zeitgleich ist die Aktie jedoch auf ein sehr starkes Unterstützungsniveau auf mittelfristiger Basis gestoßen und hat anschließend seine erste Erholungswelle in den Bereich von 66,50 Euro ausgebaut. Nach einem kurzen Zwischenstopp von einigen Tagen und einem sehr starken Freitagsschlussspurt könnte ein direkter Ausbruch auf der Oberseite anstehen! Mit erhöhter Vorsicht ist vorzugehen, es wird gegen den aktuellen Abwärtstrend seit Anfang 2018 gehandelt.

