Der DAX dürfte trotzt der starken Performance der US-Börsen am Freitag und grünen Vorzeichen an den asiatischen Börsen am Montag zum Handelsbeginn auf der Stelle treten. Indikationen sprechen für einen Start auf Vortagesniveau. Drohende Strafzölle auf europäische Autoimporte in den USA und schwache Absatzzahlen in China im Januar lasten auf der gesamten Branche. Weiter im Fokus steht die Aktie von Wirecard, bei der die BaFin den Auf- und Ausbau von Netto-Short-Positionen untersagt hat. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...