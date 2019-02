Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius vor Zahlen für das Schlussquartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Der Fokus werde auf dem Ausblick für 2019 und den damit verbundenen Investitionen liegen, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem interessiere vor allem die Entwicklung der zuletzt schwächelnden Krankenhauskette Helios in Deutschland./mis/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2019 / 17:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2019 / 05:05 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2019-02-18/08:33

ISIN: DE0005785604