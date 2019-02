Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: Sanochemia Pharmazeutika AG - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Sanochemia Pharmazeutika AG Unternehmen: Sanochemia Pharmazeutika AG ISIN: AT0000776307 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 18.02.2019 Kursziel: EUR 2,90 (bislang EUR 2,10) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Hasler Talsohle durchschritten: Deutlich bessere Ertragslage erwartet Die Entwicklung des vergangenen Geschäftsjahres 2017/18 war wesentlich von der Einschränkung der Herstellererlaubnis durch das österreichische BASG beeinflusst. Diese hatte nicht nur einen Umsatzrückgang um 20,2% auf EUR 33,0 Mio. zur Folge, in Verbindung mit erheblichen Einmalbelastungen verschlechterte sich auch das Betriebsergebnis signifikant auf EUR -12,7 Mio. von zuvor EUR 1,2 Mio. In den Hintergrund gerieten dadurch die im vergangenen Geschäftsjahr erzielten Erfolge, zu denen wir die Gewinnung neuer Vertriebspartner in Wachstumsregionen und den erfolgreichen Abschluss von Lizenzabkommen für Vidon und Tolperison zählen. Trotz erheblicher Investitionen in die Verbesserung und Erneuerung des Qualitätsmanagementsystems - etwa durch eine Umstellung der Fertigungsmethoden und einen Ausbau der Produktionskapazitäten - ist eine Aufhebung der Produktionseinschränkung Angabe gemäß nicht vor Ende des ersten Geschäftshalbjahres 2018/19e zu erwarten. Dennoch rechnen wir bereits in diesem Jahr mit einer signifikanten Verbesserung der Ertragslage, da sich Einmalaufwendungen, die im Vorjahr nach u. E. in Höhe von mindestens EUR 9,2 Mio. angefallen waren, in diesem Geschäftsjahr nicht wiederholen sollten. Im Geschäftsjahr 2019/20e sollte sich die Ertragslage, bei dann zwölfmonatiger Produktionsauslastung nochmals deutlich verbessern, wobei Sanochemia auch vom neuen Großaktionär b.e.imaging, einem Handelsunternehmen für Röntgenkontrastmittel und MRT-Signalverstärker mit eigenem Produktportfolio, profitieren sollte. Auf Sicht von 24 Monaten ergibt sich aus unserem dreistufigen DCF-Entity-Modell ein Kursziel von EUR 2,90 (bislang EUR 2,10) je Aktie. Wir bestätigen daher unser Buy-Rating. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17567.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

