DAX-Analyse am Morgen: Starker Bullenkonter!

Die Frage, ob "es jetzt direkt zum Gap-Close kommt", ließ sich am Freitag mit einem klaren "Ja" beantworten, denn zunächst tauchte der deutsche Leitindex noch einmal bis 11.019 Punkte ab, um dann mit neuem Schwung nach oben durchzustarten und bei 11.323 Zählern das Tages- und gleichzeitig auch das Wochenhoch zu markieren. Apropos Woche: die endete durch den Kurssprung am letzten Tag mit einem Plus von 3,6%, und auch zum Start in die neue Woche bleibt die Ausgangslage positiv. Denn:

