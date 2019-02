In der vergangenen Woche stieg der DAX um rund 3,6 Prozent an. Das war die erfolgreichste Handelswoche seit knapp einem Jahr für den Leitindex. Am Freitag schloss er nur hauchdünn unter der 11.300 Punkte-Marke.



Marktidee: Deutsche Bank. Seit Januar 2017 befindet sich die Aktie der Deutschen Bank im einem übergeordneten Abwärtstrend. Ende des vergangenen Jahr fiel sie auf ein neues Rekordtief bei 6,68 Euro. Dort startete eine Erholungsrallye. Das bisherige Hoch dieser Rally wurde am 28. Januar bei 8,32 Euro markiert. Seither wird der Kursaufschwung korrigiert.