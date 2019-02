Das TSI-USA-Portfolio kann das positive Momentum vom Beginn des Jahres weiter aufrechterhalten. Seit Auflage vor knapp drei Jahren notiert das Depot über 100 Prozent im Plus. Damit konnten der DAX (plus 15 Prozent), der S&P 500 (plus 35 Prozent) und auch der Nasdaq Composite (plus 60 Prozent) eindeutig geschlagen werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...