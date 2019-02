Aschheim, München (ots) - Wirecard, der global führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie, gibt seine Zusammenarbeit mit Segmüller, einem der größten Einrichtungshäuser Deutschlands, bekannt. Dank Wirecard bietet Segmüller seinen Kunden die Möglichkeit, Rechnungen beim Eintreffen der Waren bequem bargeldlos mit mobilem Endgerät oder mit Kreditkarte zu zahlen. Wirecard stellt dabei nicht nur die digitale Payment-Technologie bereit, sondern übernimmt auch die Abwicklung der Zahlungen. Damit treibt Wirecard die Digitalisierung der Möbelbranche weiter voran und ermöglicht es Segmüller, die Kundenzufriedenheit mit flexibleren Bezahlmöglichkeiten zu erhöhen.



Die speziell für die Möbelbranche entwickelte mobile Bezahllösung basiert auf einer Kombination aus einer App mit einem mPOS-Gerät, das in Verbindung mit mobilen Endgeräten wie Tablets und Smartphones funktioniert. Mit der Bezahl-App kann Segmüller nun digitale Zahlungen direkt an der Haustür entgegennehmen. Kunden können ihre Waren beim Kauf zunächst vor Ort im Möbelgeschäft anzahlen und den fälligen Restbetrag mit dieser Technik dann direkt beim Eintreffen der Lieferung begleichen.



Als Traditionsunternehmen möchte Segmüller nicht nur beste Qualität, sondern auch ein reibungsloses Kundenerlebnis liefern. Mit innovativer Technologie wie der mobilen Bezahl-App von Wirecard bietet das Unternehmen nun noch mehr Komfort und Flexibilität bei der Warenlieferung.



"Wir freuen uns, dass wir Segmüller dabei unterstützen können, ihre Bezahlprozesse zu digitalisieren und somit die Kundenzufriedenheit zu steigern", sagt Christian Reindl, Executive Vice President Sales Consumer Goods bei Wirecard. "Mit der Entwicklung unserer Bezahl-App haben wir aktiv auf den Trend reagiert, dass Konsumenten ein immer nahtloseres Bezahlerlebnis wünschen - die mobile Bezahllösung ist bestmöglich auf das Auslieferungsmodell zugeschnitten."



Über Wirecard:



Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den Bereichen Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISIN DE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.



Über Segmüller:



Segmüller ist seit über 90 Jahren Ihr beratendes Einrichtungshaus, in dem Sie alles für ein rundum gemütliches Zuhause finden. In unseren Filialen in Frankfurt, Mannheim, Nürnberg, Stuttgart, Weiterstadt, Friedberg, Parsdorf bei München und Pulheim bei Köln erwartet Sie eine große Marken-Vielfalt mit vielen Originalprodukten der besten Hersteller rund ums Wohnen. Dazu zählen aufregende Designprodukte genauso wie zeitlose Basics, die von einem erfahrenen Experten-Team ausgewählt und auf höchste Qualität getestet werden.



