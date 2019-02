FRANKFURT (Dow Jones)--Die für die Wertpapier- und Marktaufsicht zuständige European Securities and Markets Authority (Esma) hat angekündigt, dass für den Fall eines No-Deal-Brexits drei zentrale Gegenparteien mit Sitz in Großbritannien ihre Dienste in der EU weiterführen dürfen. Bei den drei Gesellschaftten handelt es sich um LCH Limited, ICE Clear Europe Limited and LME Clear Limited, wie die Esma mitteilte.

Die Esma habe diese Entscheidunge getroffen, um das Risiko einer Störung der zentralen Verrechnung zu begrenzen und negative Auswirkungen auf die Finanzstabilität der EU zu vermeiden, hieß es. Die Anerkennung der drei zentralen Gegenparteien würde am Tag nach dem Brexit-Datum in Kraft treten, wenn es sich um einen Brexit ohne Abkommen handelt.

February 18, 2019

