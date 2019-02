Fresenius und die Tochter FMC sind in dieser Woche sicherlich das interessanteste Dax-Paar. Erstmals musste Fresenius einräumen, innerbetriebliche Probleme zu haben, um die bisherige Dynamik fortsetzen zu können. Jetzt ist der Vorstand als Ganzes dran. Offenbar ist der Erfolgsfaden nach dem Weggang des langjährigen Chefs M. Schneider gerisssen. Jetzt ist Stephan Sturm dran. Beide wurden an sich im zweiten Halbjahr letzten Jahres bestraft. Mal sehen was jetzt ansteht.



