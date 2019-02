BDT Media Automation GmbH: BDT Media Automation GmbH veröffentlicht Konzernabschluss 2017 DGAP-News: BDT Media Automation GmbH / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Anleihe BDT Media Automation GmbH: BDT Media Automation GmbH veröffentlicht Konzernabschluss 2017 18.02.2019 / 09:59 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. BDT Media Automation GmbH veröffentlicht Konzernabschluss 2017 - Umsatz liegt bei 91,9 Mio. Euro und damit im Bereich der Planung - Konzernergebnis sinkt durch verzögerten Marktstart neuer Produkte auf -4,3 Mio. Euro - Geschäftsführung erwartet ab dem Geschäftsjahr 2019 wieder deutliche Gewinne Rottweil, 18. Februar 2019. Die BDT Media Automation GmbH, ein traditionsreicher Entwicklungspartner und Produzent von Datenspeicherlösungen (Storage Automation) sowie innovativer Systemlösungen für Druck- und Automatisierungstechnik (Print Media Handling), erzielte im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 91,9 Mio. Euro nach 100,0 Mio. Euro im Vorjahr. Der Rückgang von 8 % kam nicht überraschend und liegt knapp 1 % über Plan. Ursächlich für den Rückgang sind zum einen die Anpassung des Business Modells mit einem großen Kunden im Druckgeschäft, der nur noch die BDT-Tornado-Einheiten bezieht, nicht mehr das Gesamtgerät. Hierdurch entstanden rund 8 Mio. Euro Umsatzrückgang. Der Marktstart neuer Produkte im Bereich Print Media brachte rund 4 Mio. Euro neuen Umsatz. Insgesamt erwirtschaftete dieser Bereich rund 14 Mio. Euro Umsatz in 2017. Der seit langem bekannte und auch eingeplante Rückgang im Bereich Storage Automation führte zu rund 4 Mio. Euro geringeren Umsätzen als im Vorjahr. Auf der Ertragsseite war das Geschäftsjahr 2017 weiterhin durch hohe Investitionen in die Entwicklung neuer Produkte geprägt. Insbesondere verzögerte Verkaufsstarts im Bereich Print Media Handling führten zu über Plan liegenden Entwicklungsaufwendungen. Gleichzeitig fehlten Umsatz und Deckungsbeitrag aus den geplanten Produktverkäufen, so dass ein doppelt negativer Ergebniseffekt entstand. Im Berichtsjahr erwirtschaftete die BDT-Gruppe ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 4,1 Mio. Euro (2016: 7,6 Mio. Euro). Der aus oben dargestellten Effekten um 5,4 Mio. Euro geringere Rohertrag aus Produktverkäufen konnte nur teilweise durch Kostenmaßnahmen kompensiert werden. Insgesamt ergab sich für das Geschäftsjahr 2017 ein Konzernergebnis nach Steuern in Höhe von -4,3 Mio. Euro (2016: -1,6 Mio. Euro). Für das Geschäftsjahr 2018 wurde im Bereich Storage Automation mit der Beendigung des Handelsgeschäfts mit sogenannten Drives Umsatz in Höhe von etwa 16 Mio. Euro aufgegeben, das eigentliche Geschäft mit Geräten lag exakt auf Vorjahresniveau. Print Media Handling konnte ein Umsatzwachstum von deutlich über 10 % erreichen. Auf der Ertragsseite erwartet die Geschäftsführung für 2018 auch bedingt durch Restrukturierungsaufwendungen nochmals einen Verlust in ähnlicher Größenordnung wie in 2017. Ab dem Geschäftsjahr 2019 werden nachhaltig deutliche Gewinne erwartet. Der geprüfte Konzernabschluss 2017 steht auf der Unternehmenswebsite www.bdt.de im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung. Zur BDT-Gruppe: Als weltweit tätiges Technologieunternehmen und OEM-Partner entwickelt und produziert die BDT Media Automation GmbH Datenspeicherlösungen zum Sichern und Archivieren von großen Datenvolumen sowie Papier- und Medienhandhabungs-Applikationen für Druckersysteme zum Zuführen oder Ablegen von Papier und anderen Medien. Knapp 35 derzeit gültige Patente, die zum Teil weltweit Gültigkeit haben, und jahrelange Partnerschaften mit den führenden IT- und Bürotechnik-Anbietern belegen den Erfolg und die Innovationskraft des Unternehmens. Vor 52 Jahren gegründet, beschäftigt die BDT-Gruppe heute insgesamt rund 300 Mitarbeiter am Hauptsitz in Rottweil sowie an Entwicklungs-, Fertigungs- und Servicestandorten in Deutschland, den USA, Mexiko, China und Singapur. >> www.bdt.de Kontakt Unternehmen: BDT Media Automation GmbH /// Phone: +49 (741) 248-162 /// E-Mail: pr@bdt.de 18.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: BDT Media Automation GmbH Saline 29 78628 Rottweil Deutschland Telefon: +49 (0) 7426 / 248-01 Fax: +49 (0) 7426 / 248-224 E-Mail: info@bdt.de Internet: www.bdt.de ISIN: DE000A2E4A94 WKN: A2E4A9 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Hamburg, Hannover, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 776879 18.02.2019 ISIN DE000A2E4A94 AXC0085 2019-02-18/09:59