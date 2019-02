Dow Jones received a payment from EQS/DGAP to publish this press release.

Original-Research: ad pepper media International N.V. - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ad pepper media International N.V. Unternehmen: ad pepper media International N.V. ISIN: NL0000238145 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 18.02.2019 Kursziel: 3,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 10.04.2018 Heraufstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 4,00 auf EUR 3,00. Zusammenfassung: ad pepper media hat vorläufige Zahlen gemeldet. Trotz Umsatz- und Rohertragswachstum lagen EBITDA und EBIT unter den Vorjahreswerten und unseren Prognosen. Hauptgründe sind höhere OPEX und einmalige Kosten für die Umstrukturierung der ad agents-Tochter. Der Nettoumsatz stieg im Jahresvergleich um 8% auf EUR 20,3 Mio., das EBITDA sank jedoch um 39% auf EUR 1,4 Mio. Angesichts der gestiegenen makroökonomischen Risiken (Brexit, schwächeres Wachstum in Europa) und gesunkener Wachstumsprognosen für die Werbebranche reduzieren wir unsere Schätzungen für 2019E und die folgenden Jahre. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR 3,00 (bisher: EUR 4,00). Die Empfehlung bleibt Kaufen. First Berlin Equity Research has published a research update on ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 4.00 to EUR 3.00. Abstract: ad pepper media has reported preliminary figures. Despite revenue and gross profit growth, EBITDA & EBIT were below the previous year's figures and our forecasts. The main reasons are higher OPEX and one-off costs for restructuring the ad agents subsidiary. Net revenue grew 8% y/y to EUR 20.3m, but EBITDA declined 39% y/y to EUR 1.4m. Given the increased macroeconomic risks (Brexit, weaker growth in Europe), and lowered growth forecasts for the advertising sector, we reduce our estimates for 2019E and the following years. An updated DCF model yields a new price target of EUR 3.00 (previously: EUR 4.00). The rating remains Buy. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17569.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

