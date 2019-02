Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Freenet auf "Sell" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Die mögliche Übernahme der Liberty-Global-Tochter UPC Schweiz durch die 25-prozentige Freenet-Beteiligung Sunrise Communications könnte Sunrise billiger kommen als die derzeit spekulierten 6 bis 7 Milliarden Schweizer Franken, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Für den deutschen Mobilfunkanbieter sei die große Hoffnung ein Ausstieg aus Sunrise zu einem Preis zwischen 90 und 100 Franken je Aktie. Der Erlös könnte für Aktienrückkäufe und zur Schuldenreduzierung verwendet werden./edh/men Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2019 / 08:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2019-02-18/10:04

ISIN: DE000A0Z2ZZ5