Valencia, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Bioness, Inc., der führende Anbieter von fortschrittlichen, klinisch unterstützten Medizinprodukten zur Behandlung chronischer peripherer Nervenschmerzen, gab heute bekannt, dass sein StimRouter® Neuromodulationssystem die CE-Zulassung für die Behandlung von überaktiver Blase (OAB) in ganz Europa erhalten hat. Der StimRouter erhielt zuvor im Februar 2014 das CE-Zeichen für die Behandlung chronischer peripherer Nervenschmerzen und als Ergänzung zu anderen nicht-medikamentösen Therapiemöglichkeiten. Das System ist nun eine praktikable Option für Ärzte, die ihren Patienten, die mit OAB leben, helfen wollen. Derzeit rekrutiert Bioness Patienten für eine US-FDA-IDE-Studie, um den Einsatz des Systems zur Behandlung von OAB in den USA zu unterstützen.



OAB betrifft ca. 546 Millionen Menschen weltweit%26a%3DOveractive%2BBl adder&a=%C3%BCberaktive+Blase) kann auch zu unfreiwilligem Verlust von Urin (Inkontinenz) führen. Zu den aktuellen Behandlungsmethoden für OAB gehören häufige, externalisierte perkutane Nadelstimulationsverfahren, die in der Arztpraxis durchgeführt werden und invasivere Systeme zur Stimulation von Sakralnerven, bei denen ein Leit- und Pulsgenerator in den Patienten eingesetzt wird.



Der StimRouter hat das Potenzial, einen erheblichen unerfüllten medizinischen Bedarf für Menschen mit OAB als dauerhafte Lösung zu decken. Er beinhaltet ein Implantat aus einem kleinen, 15 cm langen isolierten Draht und einem tragbaren Pflaster über dem Implantat, das das Gerät antreibt und es dem Patienten ermöglicht, seine Symptome zu kontrollieren, indem es sanfte Stimulationsimpulse an den Schienbeinnerv abgibt und so den chronischen Harndrang reduziert. Damit hat der Patient die Kontrolle über seine individuelle Therapie, ohne zum Arzt gehen zu müssen.



"Die Neuromodulation zur Behandlung der überaktiven Blase beschäftigt sich mit dem grundlegenden Problem des beeinträchtigten Nachrichtenaustauschs zwischen Nervensystem und Blase. Die sakrale Neuromodulation wird seit einiger Zeit eingesetzt, aber die Einführung der minimal-invasiven Schienennervstimulation stellt einen Quantensprung in der Behandlung von Patienten dar", sagte Dr. Howard Goldman, Hauptprüfer der StimRouter OAB IDE-Studie in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio. "Das implantierbare Schienbein-Nervenelektrodenkabel ermöglicht eine minimal-invasive Platzierung des Kabels mit anschließender Selbstbehandlung des Patienten zu Hause. Diese Kombination aus einfacher Platzierung und Behandlung sollte die Therapie der überaktiven Blase revolutionieren."



Der StimRouter war das erste von der FDA zugelassene, minimal-invasive, langfristige Neuromodulationsmedizinprodukt, das zur Behandlung chronischer peripherer Nervenschmerzen eingesetzt wurde. Die StimRouter-Implantation erfordert einen kleinen Schnitt und wird oft in nur 30 Minuten in Lokalanästhesie durchgeführt. Eine tragbare Fernbedienung ermöglicht es Patienten, ihre Schmerzen zu kontrollieren, indem sie sanfte Stimulationsimpulse abgeben, um Signale zu stören, bevor sie das Gehirn erreichen.



"Der StimRouter hat Patienten in den USA, Europa und Kanada geholfen, ihre chronischen Schmerzen unter Kontrolle zu bekommen und kann nun die Lebensqualität für Patienten in Europa verbessern, die unter überaktiver Blase (OAB) leiden", sagt Todd Cushman, Präsident und CEO von Bioness. "Die Auswirkungen von OAB können zu Verlegenheit und Isolation von der Arbeit und den Aktivitäten des täglichen Lebens führen. Der StimRouter hat das Potenzial, mit einer einzigartigen Lösung einen erheblichen unerfüllten medizinischen Bedarf zu decken, indem dem Patienten die Kontrolle über seine individuelle Therapie übertragen wird, ohne dass er zum Arzt gehen muss.



StimRouter ist von der FDA zur Behandlung chronischer peripherer Nervenschmerzen, mit Ausnahme von Schmerzen im kraniofazialen Bereich, zugelassen. StimRouter ist ein minimal-invasives medizinisches Produkt zur Neuromodulation, das aus einem dünnen, implantierten Kabel mit leitfähiger Elektrode, einem externen Impulsgeber (EPT) und einem tragbaren drahtlosen Patientenprogrammierer besteht. Elektrische Signale werden transdermal vom EPT durch die Elektrode und über die Leitung zum Zielnerv übertragen. StimRouter wird auf Anleitung des Arztes programmiert, um die Anforderungen des Patienten zu erfüllen, wird aber vom Patienten gesteuert, um die spezifischen, sich ändernden Bedürfnisse des Patienten in der Schmerzbehandlung zu berücksichtigen.



Bioness ist der führende Anbieter von innovativen Technologien, die Menschen helfen, Mobilität und Unabhängigkeit zurückzugewinnen. Zu den Bioness-Lösungen zählen implantierbare und externe Neuromodulationssysteme, Robotersysteme und softwaregestützte Therapieprogramme, die Menschen, die an Schmerzen, Störungen des zentralen Nervensystems oder orthopädischen Verletzungen leiden, funktionelle und therapeutische Unterstützung bieten. Derzeit bietet Bioness sechs Medizinprodukte in seinem kommerziellen Portfolio an, die auf fünf Kontinenten und in über 25 Ländern weltweit vertrieben und verkauft werden. Unsere Technologien wurden in den renommiertesten und angesehensten Institutionen auf der ganzen Welt eingesetzt. Etwa 90 % der führenden Rehabilitationskliniken in den Vereinigten Staaten setzen derzeit eine oder mehrere Bioness-Lösungen ein. Bioness konzentriert sich vor allem darauf, große, unterversorgte Kundengruppen mit innovativen, evidenzbasierten Lösungen zu unterstützen und weiterhin neue Produkte, die den wachsenden und sich ändernden Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen, zu entwickeln und kommerziell verfügbar zu machen. Die einzelnen Ergebnisse können von Person zu Person stark variieren. Wenden Sie sich an einen Arzt, um festzustellen, ob dieses Produkt für Sie geeignet ist. Kontraindikationen, Nebenwirkungen und Vorsichtsmaßnahmen sind online verfügbar unter www.bioness.com.



