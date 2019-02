Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: GESCO AG - von GSC Research GmbH Einstufung von GSC Research GmbH zu GESCO AG Unternehmen: GESCO AG ISIN: DE000A1K0201 Anlass der Studie: Neunmonatszahlen 2018/19 Empfehlung: Kaufen seit: 18.02.2019 Kursziel: 38,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 21.11.2017, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen und Alexander Langhorst Starke Entwicklung auch im Neunmonatszeitraum 2018/19 Insbesondere in den letzten beiden Monaten des vergangenen Jahres litt die deutsche Investitionsgüterindustrie unter einer deutlichen Bestellzurückhaltung infolge der hohen geopolitischen Unsicherheiten. Sowohl die Neunmonatszahlen der GESCO AG, die operativ die Monate Januar bis September der Tochtergesellschaften abbilden, als auch die vorläufigen Eckdaten für das vierte Quartal, das operativ die Monate September bis Dezember umfasst, zeigten sich hiervon jedoch weitgehend unbeeindruckt. Dementsprechend sieht der Vorstand nach wie vor keine konkreten Anzeichen für einen signifikanten Geschäftsrückgang auf breiter Front. Zusätzlich zu der bisher erfreulich robusten Entwicklung bei Auftragseingang und Umsatz erachten wir auch das deutlich überproportionale Ergebniswachstum im Neunmonatszeitraum mit einer EBIT-Marge von 8,1 Prozent als sehr positiv. Dabei konnte auch das zuvor geraume Zeit schwächelnde Segment Mobilitäts-Technologie durch die Abgabe margenschwachen Geschäfts wieder in die Gewinnzone zurückgeführt werden. Mit Wirkung zum 01. Mai 2019 kann nun auch die seit Dezember letzten Jahres vakante Position des Finanzvorstands wieder besetzt werden. Dabei bringt die neue CFO Kerstin Müller-Kirchhofs langjährige Erfahrungen sowie eine breite Expertise sowohl im Finanz- und Wirtschaftsbereich als auch aus der Industrie mit ein. Insgesamt sehen wir GESCO daher auch für konjunkturell unruhigere Zeiten gut positioniert, um langfristig nachhaltig profitabel wachsen zu können. Gespannt sein darf man in diesem Zusammenhang auf die nächsten Meldungen zur weiterentwickelten ??zStrategie Next Level", mittels derer das Portfolio künftig noch ausbalancierter, widerstandsfähiger und profitabler aufgestellt werden soll. Bei Ansatz unserer Prognosen beläuft sich das aktuelle KGV der GESCO-Aktie für 2018/19 auf 10,8 und für 2019/20 auf 9,9. Die erwartete Dividendenrendite liegt bei sehr attraktiven 3,8 Prozent. Dabei bleibt der Konzern trotz der Bilanzverlängerung im Zusammenhang mit der Übernahme von Sommer & Strassburger mit einer Eigenkapitalquote von gut 45 Prozent zum 31. Dezember 2018 solide aufgestellt. Auf Basis unserer etwas abgesenkten Schätzungen sowie vor allem auch mit Blick auf die derzeitigen konjunkturellen Unwägbarkeiten nehmen wir zwar unser Kursziel für die GESCO-Aktie momentan auf 38 Euro zurück, bestätigen aber unsere ??zKaufen"-Empfehlung für das Papier des Wuppertaler Beteiligungsspezialisten. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17573.pdf Kontakt für Rückfragen GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Düsseldorf Tel.: +49 (0) 211 / 179 374 - 26 Fax: +49 (0) 211 / 179 374 - 44 Büro Münster: Postfach 48 01 10 D-48078 Münster Tel.: +49 (0) 2501 / 440 91 - 21 Fax: +49 (0) 2501 / 440 91 - 22 Email: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

