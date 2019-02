Khiron Life Sciences war der Hot-Stock der Woche in DER AKTIONÄR Ausgabe 07/2019. Die Cannabis-Firma will ihr Geschäftsmodell von Uruguay aus Richtung Chile und Mexico ausrollen. Dabei sollte man wissen, dass der lateinamerikanische Markt erhebliches Potenzial bietet. Khiron befindet sich als First Mover in diesem Markt in einer sehr guten Ausgangsposition. Nach einer Konsolidierung von 3,08 kanadische Dollar bis auf 2,50 kanadische Dollar hat die Aktie wieder Fahrt aufgenommen.

