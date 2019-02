Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: UniDevice AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu UniDevice AG Unternehmen: UniDevice AG ISIN: DE000A11QLU3 Anlass der Studie: Research Note Empfehlung: Kaufen Kursziel: 2,35 Euro Kursziel auf Sicht von: 31.12.2019 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann Rekord bei Umsatz und Ergebnis in 2018, Gewinn verdoppelt, Prognosen und Kursziel bestätigt, Rating KAUFEN Gemäß vorläufigen Zahlen hat die UniDevice AG in 2018 mit 317,31 Mio. EUR (VJ: 229,23 Mio. EUR) einen neuen absoluten Umsatzrekordwert erwirtschaftet. Dass die Gesellschaft eine solche Umsatzdynamik erreichen würde, war von uns, auf Basis der unterjährigen Geschäftsentwicklung, bereits prognostiziert worden. Bereits Anfang Dezember hatte das UniDeviceManagement über die hervorragende Umsatzentwicklung im Oktober berichtet, welcher aufgrund der Aktionen 'Black Friday' und 'Cyber-Monday' mit 39 Mio. EUR der stärkste Monat in der Geschichte der UniDevice war. Laut vorläufigen Zahlen dürften im vom Weihnachtsgeschäft geprägten Dezember Umsätze in Höhe von über 32 Mio. EUR erreicht worden sein, was ebenfalls als ein großer Erfolg zu werten ist. Insgesamt war das vierte Quartal 2018 damit das mit Abstand beste Quartal der Unternehmensgeschichte. Auch auf Ergebnisebene hat die Gesellschaft unsere Erwartungen voll erfüllt. Beim Rohertrag, welcher den Unterschied zwischen Einkaufs- und Verkaufspreise der von der UniDevice AG vertriebenen elektronischen Geräten darstellt, wurde ein proportionaler Anstieg auf 4,41 Mio. EUR (VJ: 3,15 Mio. EUR) erreicht. Die Rohertragsmarge in Höhe von 1,39 % (VJ: 1,38 %) ist damit, trotz des tendenziell kompetitiveren Umfelds, stabil geblieben. Zusammen mit der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen hat das UniDeviceManagement Umsatz- und EBIT-Prognosen für das laufende und kommende Geschäftsjahr publiziert. Die Umsatzerlöse sollen dabei in 2019 auf mindestens 380 Mio. EUR respektive in 2020 auf mindestens 410 Mio. EUR ansteigen. Parallel dazu wird eine jeweils überproportionale Verbesserung des EBIT auf 2,62 Mio. EUR (GJ 2019e) sowie auf 2,95 Mio. EUR (GJ 2020e) in Aussicht gestellt. Unsere bisherigen Prognosen liegen dabei voll innerhalb der nun kommunizierten Managementerwartungen, weswegen wir im Rahmen dieser Studie unsere Prognosen bestätigen. Auf Basis der unveränderten Prognosen bestätigen wir unser DCFBewertungsmodell. Wir bestätigen daher auch das zuletzt im Rahmen des Research Comments (siehe Comment vom 05.12.18) ermittelte Kursziel in Höhe von 2,35 EUR. Bei einem aktuellen Aktienkurs in Höhe von 1,51 EUR vergeben wir damit weiterhin das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17571.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm Datum (Zeitpunkt)Fertigstellung: 18.02.19 (09:20 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 18.02.19 (10:00 Uhr) =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

