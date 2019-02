Mit einer Serie von Top-Bohrergebnissen scheint Cartier Resources auch die Analysten für sich zu gewinnen. Einer schätzt das Potenzial der Chimo-Mine deutlich größer als bisher vermutet ein. Die Aktie jedenfalls springt an.

Chimo-Mine: Top-Lage, gute Infrastruktur

Erst jüngst hatte Cartier Resources (0,14 CAD | 0,08 Euro; CA1467721082) ein weiteres Mal Top-Bohrergebnisse von seinem Goldprojekt Chimo Mine in Quebec abgeliefert (mehr hier). Die Aktie konnte sich daraufhin deutlich von seinen Tiefs absetzen. Ob das nun ein nachhaltiger Ausbruch ist, muss man sehen. Fakt ist, dass das Unternehmen niedrig bewertet ist. So kommt Cartier auf einen Börsenwert von 27 Mio. CAD oder umgerechnet gerade einmal 18 Mio. Euro. Auf der anderen Seite besitzt man mit der Chimo-Mine ein aussichtsreiches Projekt, das mit geringen Investitionen in Produktion gebracht werden kann. Denn die Chimo-Mine liegt mitten in Quebec, lediglich 50 Kilometer östlich von der Mining-Stadt Val-d'Or. Die Infrastruktur samt Straßenanbindung und Energie, ausgebildeten Arbeitern und vor allem auch entsprechende Verarbeitungsanlagen ...

