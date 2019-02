- Wall Street erlebte am Freitag einen ordentlichen Rebound- Brexit-Unsicherheit und vorgezogene Neuwahlen in Spanien- Prüfbericht vom US-Handelsministerium zum Thema AutozölleNach zweitägigen Gesprächen in Peking kündigten die USA und China am Freitag nach Schließung der Asien-Sitzung an, dass nächste Woche weitere Gespräche geplant seien. "Wir glauben, dass wir bei sehr, sehr wichtigen und schwierigen Fragen Fortschritte gemacht haben", sagte der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer bei einem Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Laut der Nachrichtenagentur Xinhua äußerte Xi die Hoffnung auf "eine für beide Seiten vorteilhafte Vereinbarung". Die weitere Gesprächsbereitschaft und die von US-Präsident Donald Trump signalisierte Flexibilität bei der Fristverlängerung (derzeitige Deadline: 1. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...