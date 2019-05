Berlin (ots) - Zur Fristverlängerung für mögliche Sonderzölle auf Importe von Fahrzeugen und Fahrzeugteilen äußert sich BDI-Präsident Dieter Kempf: "Autos gefährden nicht die nationale Sicherheit der USA"



- "Die deutsche Industrie fordert das US-Wirtschaftsministerium weiterhin auf, den Bericht zu Importen von Fahrzeugen und Fahrzeugteilen zu veröffentlichen. Die durch die Untersuchung geschaffene Unsicherheit ist für Unternehmen und unsere transatlantischen Wertschöpfungsketten gefährlich. Autos gefährden nicht die nationale Sicherheit der USA.



- US-Zölle auf Fahrzeuge und Fahrzeugteile wären ein erhebliches Risiko für die Weltwirtschaft. Zölle unter dem Deckmantel der nationalen Sicherheit würden den USA und ihren Nato-Verbündeten schaden. Dies ergäbe weder sicherheits- noch wirtschaftspolitisch Sinn. Diese Zölle zu verhängen wäre absurd.



- Jede Zollspirale ist eine immense Gefahr für die US-Wirtschaft und die Weltwirtschaft. Wirtschaftlich wird niemand von einem Handelskonflikt profitieren. Nationale Alleingänge und Zölle sind falsch. Die USA sollten sich an geltendes Handelsrecht halten und sich konstruktiv für eine Reform der Welthandelsorganisation WTO einsetzen.



- Die Zölle bergen die sehr reale Gefahr eines seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gesehenen Handelskonflikts zwischen den USA und ihren engsten Verbündeten. Wir brauchen dringend neuen Schwung in den transatlantischen Beziehungen. Europa und die USA müssen entschieden in den Gesprächen über ein Industriegüterabkommen und die regulatorische Zusammenarbeit vorankommen. Ziel muss sein, Handelsbarrieren zügig abzubauen, statt neue zu errichten."



OTS: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6570 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6570.rss2



Pressekontakt: BDI Bundesverband der Dt. Industrie Presse und Öffentlichkeitsarbeit Breite Straße 29 10178 Berlin Tel.: 030 20 28 1450 Fax: 030 20 28 2450 Email: Presse-Team@bdi.eu Internet: http://www.bdi.eu