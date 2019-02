Die Deutsche Bank hat die Einstufung für MTU vor Veröffentlichung der Jahreszahlen 2018 am 20. Februar auf "Hold" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Auch wenn MTU bereits Schlüsseldaten hinter seiner Prognose für 2019 auf dem Investorentag im November verraten habe, sollte mit den Jahreszahlen eine spezifische Prognosespanne für den Gewinn vor Zinsen und Steuern 2019 und den Free Cash Flow dargelegt werden, schrieb Analystin Milene Kerner in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie vermute, dass das Management einen positiveren Ausblick als üblich zu diesem Zeitpunkt im Jahr veröffentlichen könnte./elm Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2019 / 16:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2019 / / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2019-02-18/10:40

ISIN: DE000A0D9PT0