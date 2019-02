Unterföhring (ots) - Erfolgreicher Auftakt: Die siebte Staffel von "The Voice Kids" startet mit guten 11,9 Prozent Marktanteil (Zuschauer 14-49 Jahre) am Sonntag in SAT.1 und liegt damit auf dem erfolgreichen Niveau des Vorjahres. Insgesamt sehen 2,80 Millionen Zuschauer ab drei Jahren die erste Folge der Musikshow.



Show-Erfolg am Vorabend: "The Biggest Loser" legt zu und punktet mit 11,9 Prozent Marktanteil (14-49 Jahre). Am Ende musste Kandidaten Kira aus Oberhausen (Nordrhein-Westfalen) das andalusische Abnehm-Camp verlassen.



"The Voice Kids" - immer sonntags, um 20:15 Uhr in SAT.1



Aktuelle Team-Übersichten, Interviews mit den Coaches sowie Fotos aus der Show gibt es auf der Presseseite



Folge verpasst? VoiceKids in SAT.1 verpasst? Kein Problem. SAT.1 Gold zeigt jede Folge "The Voice Kids" ab 18. Februar, immer montags, um 20:15 Uhr.



Basis: Marktstandard TV Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 18.02.2019 (vorläufig gewichtet)



