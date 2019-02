Düsseldorf (ots) -



Ein Jahr nach der Gründung des Flussreiseveranstalters VIVA Cruises, bringt die Schweizer Reederei Scylla AG mit dem Innovationskonzept VIVA RIVERSIDE erneut frischen Wind auf den Markt: Flusskreuzer als luxuriöse Hotelschiffe und MICE-Locations in der kalten Jahreszeit.



Die Schweizer Reederei Scylla AG gilt seit 1973 als "Pionier der Flusskreuzfahrt" und betreibt derzeit 31 Flusskreuzfahrtschiffe, auf denen jeweils bis zu 220 Gäste Platz finden. Nach der Übernahme der Hotelschiffmarken Regis und Crossgates stößt dieses Potential nun mit der Gründung von VIVA RIVERSIDE auf neues Terrain: Gemeinsam mit den Mitarbeitern der ehemaligen Marktführer in Sachen Hotelschiffe und MICE, nutzt das Familienunternehmen einige Flusskreuzer in Zukunft auch als komfortable Unterbringung für Privat- und Geschäftsreisende.



Der erste Testlauf für VIVA Riverside in Düsseldorf sei sehr erfolgreich gewesen, berichtet Andrea Kruse, COO von VIVA Cruises und der neuen Schwestermarke, darum werde es im nächsten Winter, der "Off Season der Flusskreuzfahrt", weitere schwimmende Unterkünfte in den Rheinmetropolen Düsseldorf und Amsterdam geben. Darüber hinaus werde die Innovationsbrand auch die langjährige Expertise ihrer Mitarbeiter im Bereich MICE miteinfliessen lassen, so Kruse weiter: "Unternehmen oder Vereine werden bei uns sehr flexibel schwimmende Locations für Events wie Messen, Seminare, Konferenzen oder Incentive-Reisen buchen können."



Geschäftsführer Arno Reitsma sieht in VIVA RIVERSIDE einen klaren Zugewinn für sein Unternehmen: "Wir nutzen unsere Schiffe nachhaltiger und bieten unseren Gästen zeitgleich ein Erlebnis, das sie in keinem anderen Hotel der Stadt bekommen. Das kann je nach Bedarf eine einmalige Location für ihr Event oder eine Oase der Ruhe mitten auf dem Wasser sein."



