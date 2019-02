Airbus-Calls nach neuen Empfehlungen mit hohen Chancen

Nachdem die Airbus-Aktie (ISIN: NL0000235190) in den ersten Wochen des Jahres 2019 um mehr als 20 Prozent zulegen konnte, sorgten die am 14.2.19 veröffentlichten Quartalszahlen für eine Beschleunigung der Aufwärtsbewegung. Nach den starken Zahlen für das vierte Quartal (Steigerung des Umsatzes um 11 Prozent und die Verdoppelung des Gewinns), sowie den prall gefüllten Auftragsbüchern wurde die Aktie auch nach dem starken Kursanstieg der vergangenen Wochen in den neuesten Expertenanalysen mit Kurszielen von bis zu 148 Euro zum Kauf empfohlen.

Wenn die Airbus-Aktie, die sich mit derzeit 111,47 Euro nahe am Allzeithoch befindet, ihren Höhenflug in den nächsten Wochen auf 120 Euro fortsetzen kann, dann werden Anleger mit Long-Hebelprodukten hohe Erträge erzielen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 110 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Airbus-Aktie mit Basispreis bei 110 Euro, Bewertungstag 17.5.19, BV 0,1, ISIN: DE000DDV1U78, wurde beim Airbus-Aktienkurs von 111,47 Euro mit 0,58 - 0,59 Euro gehandelt.

Setzt die Airbus-Aktie in den nächsten Wochen ihren Höhenflug auf 120 Euro fort, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,11 Euro (+88 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 102,522 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Airbus-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 102,522 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UY2F3C5, wurde beim Aktienkurs von 111,47 Euro mit 0,91 - 0,92 Euro taxiert.

Steigt der Kurs der Airbus-Aktie in den nächsten Wochen auf 120 Euro an, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,74 Euro (+89 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 93,2081 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Airbus-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 93,2081 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PZ52ZX0, wurde beim Airbus-Aktienkurs von 111,47 Euro mit 1,86 - 1,87 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Airbus-Aktie auf 120 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,68 Euro (+43 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von -Aktien oder von Hebelprodukten auf -Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de