Wien (www.anleihencheck.de) - Die Credit Bank of Moscow (CBOM) nutzte die Pause im Sanktionskreuzfeuer und entschied sich vergangene Woche für ihre erste EUR-Emission und brachte damit ein seltenes Angebot auf den Markt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Russlands zweitgrößte Privatbank habe die Anleihe im 144A/RegS-Format mit einem Volumen von EUR 500 Mio. nach initialen Preisindikationen von 5,25% bis 5,50% bei einer Rendite von 5,15% gepreist. Die endgültige Preisfestsetzung habe eine Risikoprämie von rund 130 BP über der währungsgesicherten USD-Kurve der Bank ergeben, was die Empfänglichkeit für russische Risiken unterstützt habe. Das Orderbuch sei mit über EUR 850 Mio. berichtet worden und habe mit einem Anteil von 75% an nicht-russischen Investoren geschlossen. Nach Angaben des Managements sei die Anleihe von der lokalen Kreditnachfrage der Unternehmen in EUR-Währung getragen worden. (News vom 14.02.2019) (18.02.2019/alc/n/a) ...

