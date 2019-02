Hannover (www.anleihencheck.de) - Am deutschen Anleihenmarkt machte sich zum Wochenausklang Langeweile breit, so die Analysten der Nord LB.Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe sich ebenso wie die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe nur moderat bewegt. US-Staatsanleihen hätten in einem ruhigen Handel überwiegend nachgegeben. Lediglich die Longbonds hätten ein marginales Plus geschafft. (18.02.2019/alc/a/a) ...

